롯데하이마트, 수험생 대상 특별기획전 진행

롯데하이마트는 전국 매장에서 이달 15일부터 30일까지 IT 행사 상품을 구매하는 고객들을 대상으로 엘포인트 증정 행사를 진행한다고 13일 밝혔다. 1998년부터 2002년 사이에 태어난 롯데하이마트 회원이 노트북, 태블릿PC, 디지털카메라 행사 상품을 구매하면 엘포인트를 최대 10만 포인트까지 제공한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.