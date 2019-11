일자리가 복지다!… 마포구, 서울 희망일자리 ‘우수구’ 수상

구는 디자인·출판 관련 시설이 밀집한 홍대 지역과 방송, 디지털콘텐츠 등 IT 관련 서비스 산업이 발달한 상암 디지털미디어시티(DMC) 등 지역적 특성을 기반으로 마포형 일자리 정책을 추진하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.