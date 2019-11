기다리거라 그러면 내년에 '와이솔' 온다

김록호 하나금융투자 연구원은 "주요 고객사인 삼성전자의 5G 스마트폰의 출하량 증가 수혜가 기대된다"며 "내년 삼성전자의 5G 스마트폰 출하량은 4800만대 이상으로 전망돼 전년 600~800만대에서 대폭 증가할 것으로 추정된다"고 말했다. 이어 "와이솔은 기존 Saw Filter는 물론 5G향 TC-Saw 공급으로 물량과 가격 모두 수혜가 가능해 실적 증가가 기대된다"고 강조했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.