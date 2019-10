전남대 일본문화연구센터(소장 김성은)는 하종문 교수(한신대) 초청강연을 통해 최근 ‘NO JAPAN, NO ABE’를 내걸며 시민운동으로까지 확산되고 있는 한일관계 갈등에 대해 현재 한일관계의 주요 이슈와 쟁점을 소개한다. 또 앞으로의 전망을 제시할 예정이다.

