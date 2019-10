대성산업 "동영상 기반 통합관리 특허"…세계시장 진출

대성산업 MVIT 관계자는 "기존 건설 및 시설물 관리사업뿐 아니라 제조, A/S, 발전소 설비 운영에까지 확대할 계획"이라며 "품질과 안전에 대한 중요성과 인식이 확산되는 요즘 동영상을 활용한 통합 관리 솔루션은 기업의 새로운 방향이 될 것"이라고 말했다.

'동영상 기반의 제조 및 A/S 통합 관리 방법'과 '동영상 기반의 설비운영 및 오버홀에 대한 통합 관리 방법'에 대한 특허 등록이다. 오버홀은 단일 설비의 종합적인 분해 검사 및 복원 수리를 하는 것을 뜻한다. 기계류를 완전히 분해해 점검, 수리, 조정하는 일이다.