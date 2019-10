'뮤직뱅크' 슈퍼주니어 '슈퍼클랩'+'I Think I' 무대 최초 공개

또한 그룹 더보이즈는 슈퍼쥬니어의 'Sorry Sorry'를 커버하며 선배 그룹의 컴백을 환영했다. 이 무대에는 슈퍼주니어의 은혁이 깜짝 등장하기도 했다.

이날 슈퍼주니어는 정규 앨범 타이틀곡 '슈퍼클랩'(SUPER Clap)과 선공개곡 '아이 띵크 아이'(I Think I) 무대를 선사해 관객들의 호응을 이끌어냈다. 특히 슈퍼주니어의 칼군무와 퍼포먼스가 눈길을 끌었다.