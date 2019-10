메디컬R&D의 혁신…바디프랜드 안마의자는 의사들이 만든다

박상현 바디프랜드 대표는 "과거 우리나라가 전자공학, 반도체 같은 분야에서 부단히 땀 흘려 오늘의 IT, 반도체 강국을 만든 것처럼 바디프랜드는 메디컬R&D센터가 중심이 된 융ㆍ복합 연구개발로 안마의자와 헬스케어를 대한민국을 먹여 살리는 미래 먹거리로 만들어 나가겠다"면서 "이 같은 노력이 쌓이고 쌓이면 바디프랜드가 캠페인으로 운영하고 있는 '건강수명 10년 연장 프로젝트'도 실현할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

바디프랜드 메디컬R&D센터는 마사지가 혈액순환, 수면, 소화, 두뇌피로 등과 어떤 연관이 있는지를 특별히 연구해왔다. 그 결과 특허 등록에 임상 입증도 마친 '수면 프로그램'을 비롯해 세계 최초의 두뇌 피로 솔루션인 '브레인 마사지(Brain Massage)' 기능을 개발했다. 브레인 마사지의 경우 관련 분야의 국제 SCI급 저널(Complementary therapies in Clinical Practice)에 게재되며 해외에서도 크게 주목받았다는 평가다.