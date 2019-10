‘2019 구로 클래식 페스타’ 개최

19일 오후 4시 지역 어린이로 구성된 ‘구구단합창단’, ‘구로여성합창단’, 구로구민 혼성합창단인 ‘구로느티나무합창단’, 아마추어 오케스트라단인 ‘서서울필하모닉오케스트라’와 ‘필레오 오케스트라’, 신도림역 인근에서 활동 중인 클래식 기타 동호회 ‘아만테스기타합주단’이 함께하는 ‘Singin` in the Movie’ 개막공연으로 행사의 막을 연다.

‘2019 구로 클래식 페스타’는 ‘Singin` in the Movie’(영화 속 음악)를 주제로 19일부터 25일까지 구로아트밸리 예술극장에서 진행된다.

