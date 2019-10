풀무원, 中상하이 국제수입박람회 참가···"'푸메이뚜어' 적극 알릴 것"

한편, 풀무원은 2010년 중국법인 푸메이뚜어를 설립하고 중국 시장에 진출하여 중국 현지에서 두부, 파스타, 우동, 냉면 등 신선식품을 제조, 판매하고 있다. 최근 중국시장에서 최대 화두로 떠오른 신유통 플랫폼 O2O(Online to Offline) 채널인 알리바바 허마를 통해 두부와 파스타뿐 아니라 냉면, 떡볶이 등을 판매해 매출을 확대하고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.