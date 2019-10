트럼프 "홍콩 시위 자연히 해결될 것…미중 합의 홍콩에 긍정적"

트럼프 대통령은 "(홍콩 상황은) 자연히 해결될 것(take care of itself)이라 생각한다"면서 "나는 정말 이번 합의가 홍콩을 위해 대단한 거라고 생각한다. 그것은 홍콩을 위해 매우 긍정적이라고 본다"고 자찬했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.