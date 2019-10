LGU+, 4K VR헤드셋 10만원에 모십니다

Pico 리얼플러스는 4K(3840×2160)의 해상도와 818의 PPI(Pixel Per Inch)를 지원해 일체형 VR 헤드셋 기기인 'Pico G2 4K플러스'와 동일한 디스플레이 환경을 지원한다. 특히 스마트폰과 USB 케이블로 연결해 스마트폰의 기능을 활용하는 하이브리드형 방식으로 사용하기 편리하다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.