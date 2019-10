[2019허스토리⑤]김하나·황선우 작가가 말하는 '나의 멘토는'

하이패션 잡지로서 업무 파트너인 해외 럭셔리브랜드가 거둬가는 수익을 한국사회와 여성들에게 환원하는 방식에 대해서도 이 편집장은 고민했다. 결과적으로 W코리아는 2006년부터 잡지 이름을 내건 유방암 자선행사를 개최하고 있다. 브랜드들이 낸 후원금을 캠페인 진행과 암 검진에 보태어 쓴다. 황 작가는 "그 안에서 나는 캠페인의 이름(LOVE YOUR W)을 정하고, 주어진 실무를 해냈다"면서 "단순히 멋있다, 닮고 싶다가 아니라 나와 다른 부분을 통해 내게 성장의 기회를 줬다"고 강조했다.

