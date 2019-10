위메프, 2019년 신입 개발자 공개 채용

위메프는 오는 18일 오후 3시까지 위메프 채용공고 페이지에서 신입 개발자 서류접수를 받는다고 1일 밝혔다. 컴퓨터 관련학과 전공자 및 교육 이수자, IT 개발업무 1년 미만 경력자라면 누구나 지원할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.