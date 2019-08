주식회사 아들과딸, '아자! Cheer up' 희망콘서트 후원

한편, 주식회사 아들과딸은 지난 7월 (사)한국폭력학대예방협회(KAVA, Korean Association against Violence and Abuse)와 MOU를 체결했다.

(사)한국폭력학대예방협회(KAVA, Korean Association against Violence and Abuse)는 연세대학교 소아정신과 교수이자 전국회의원인 신의진 회장을 비롯해 폭력학대피해 지원 의료진 등 전문가를 주축으로 설립한 사단법인이다. 2016년 5월 발족했으며, 학대 예방 및 조기 개입이 가능한 전문적 사회 시스템 구축을 목적으로 활동하고 있다.