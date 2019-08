22일 서울 명동에 'YES 중소기업 대박!람회'를 알리는 포스터가 붙어 있다. 서울시는 오는 23일 서울광장, 프레스센터 앞, 청계광장, 무교로, 덕수궁길 일대에서 일본의 수출규제로 어려운 중소기업을 지원하고 일본 수출의존도가 높은 지역 특산물 판매를 위한 박람회를 연다. /문호남 기자 munonam@

