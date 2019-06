[뉴욕마감]미·중 정상회담, Fed '비둘기 신호' 기대감에 큰 폭 상승

앞서 유럽중앙은행 마리오 드라기 총재가 전날 "인플레이션율의 지속적인 회복이 위협받는 등 경제 상황의 개선이 안 될 경우 추가적인 경기 부양책이 필요할 것"이라고 발언한 것도 투자자들의 심리에 긍정적인 영향을 줬다. 드라기 총재의 언급으로 달러화 대비 유로화의 환율이 떨어졌고, 유럽 증시의 상승세로 이어졌다. The Stoxx 600지수는 이날 전장 대비 1.5% 상승했다. 독일의 닥스 지수와 프랑스의 CAC40지수도 올랐다.

