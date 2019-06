정부, 헝가리 검경에 '가해 크루즈' 선장 신병관리 요청

가해 선박인 바이킹 시긴호가 사고 직후 운항을 재개한 데 이어 구속됐던 유리 C. 선장이 보석금 1500만 포린트(약 6200만원)을 내고 13일 풀려나면서 헝가리 현지에서는 부실 수사 우려가 나오고 있다.

[아시아경제 정동훈 기자] 정부가 헝가리 정부에 유람선 사고의 가해선박 '바이킹 시긴호'의 유리 C. 선장의 신병관리와 철저한 사실관계 규명을 요청했다고 14일(현지시간) 밝혔다.