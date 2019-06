[초동여담]노마드의 삶

노마드(Nomad)는 라틴어로 유목민이라는 뜻이다. 프랑스 현대 철학자 질 들뢰즈(1925~1995)가 1968년 그의 저서 '차이와 반복(Difference and Repetition)'에서 노마디즘(Nomadism)이라는 용어를 쓰면서 대중에게 알려진다. 시공간을 초월한 자유로운 영혼을 가진 떠돌이 정도로 이해하면 쉽다. 몸도 몸이지만 영혼을 어떤 특정한 가치에 얽매이지 않는 삶을 스스로 택하는 용기가 가히 헤아리기 어렵다. 노마드의 삶은 자신을 끊임없이 부정하는 데서 비롯하기 때문이다.

