경남 창원특례시 성산구가 지역 외식 업소의 위생 수준 강화를 위해 위생 교육에 나섰다.

일반음식점 기존영업자 대상 위생 교육. [사진제공=창원시] AD 원본보기 아이콘

성산구는 20일 한국외식업중앙회 경남지회 창원시 성산구지부가 주최하는 2026년 일반음식점 기존영업자 위생교육에서 식품안전관리에 대한 강의를 실시했다.

일반음식점 기존 영업자는 매년 3시간 위생교육을 이수해야 하며, 미이수 시에는 과태료가 부과된다.

주요 강의 내용으로는 △2026년 식품위생법 주요 개정사항 △식품 등의 취급 및 영업자 등의 준수사항 △식품위생법 행정처분 기준 △식중독 예방 등으로 영업주의 위생관리 능력 향상에 중점을 뒀다.

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김수윤 문화위생과장은 "식품 안전에 대한 일반음식점 영업자들의 위생 의식이 높아지기를 기대한다. 앞으로도 안전한 먹거리 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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