"평화와 민주주의 사랑하는 인도와 찬란한 미래 열자"

이 대통령 부부, 공식 환영식 참석…모디 총리와 무르무 대통령이 직접 맞아

인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 마하트마 간디 추모공원을 찾아 헌화했다.

이 대통령은 이날 오전 9시 30분 뉴델리 간디 추모공원을 방문하고 방명록에 "마하트마 간디님의 평화정신으로 온 세상이 평화로 가득하길 기대하며 함께 노력하겠다"고 썼다. 이 대통령은 동행한 김혜경 여사와 함께 묘단에 헌화하는 한편 인도 정부 관계자의 설명을 들었다.

이 대통령 부부는 헌화에 앞서 인도 정부가 준비한 공식 환영식에 참석했다. 나렌드라 모디 총리와 드로우파디 무르무 인도 대통령이 직접 이 대통령 부부를 맞았다. 이어 이 대통령은 인도 의장대를 사열하고 전통 복장 차림의 환영단과 기념사진도 촬영했다.

이 대통령은 이날 모디 총리와 정상회담에 이어 양해각서 교환식, 공동언론발표, 무르무 대통령과 국빈 만찬 등 일정을 소화한다.

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한편 이 대통령은 이날 오전 엑스(X·엑스)에 인도 풍경을 담은 동영상을 첨부하고 "잘 찾아보면 억지로 뺏지 않아도 양국 모두에 이익이 되는 일이 참 많다"며 "평화와 민주주의를 사랑하는 인도와 함께 찬란한 미래를 열어가자"고 적었다.

뉴델리(인도)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



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