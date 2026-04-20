경기 남양주시는 지난 18일 금곡실내체육관에서 남양주시돌봄연합회가 지역아동센터 어린이 운동회를 성료했다고 20일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 18일 금곡실내체육관에서 열린 지역아동센터 어린이 운동회에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 '남양주 지역아동센터 어울림 한마당, 놀 권리 ON! 행복 RUN!'를 부제로 추진됐다. 지역아동센터의 아동들이 일상적인 돌봄 공간을 벗어나 또래 친구들과 함께 뛰고 협력하는 경험을 통해 정서적 안정과 사회성 발달을 도모하고, 기관 간 교류와 연대를 강화하는 계기를 마련했다.

이번 운동회에는 관내 지역아동센터 15개소 아동과 종사자 등 300여 명이 참여했다. 주광덕 남양주시장을 비롯한 시 관계자와 지역 인사도 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 아동들이 청팀과 홍팀으로 나뉘어 진행됐다. △낙하산 릴레이 △색판 뒤집기 △4각 줄다리기 △풍선 터트리기 등 다양한 체육활동이 펼쳐졌다. 참여 아동들은 협동과 경쟁을 통해 자연스럽게 교류하고 소통하는 시간을 가졌다.

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주광덕 남양주시장은 "운동회는 아동들이 '놀 권리'를 누릴 수 있는 자리이자 지역사회가 함께 아이들을 돌보는 의미를 되새기는 계기"라며 "아이들에게 놀이는 건강한 성장과 배움의 중요한 과정이다. 이번 운동회가 아이들이 마음껏 뛰놀며 즐거운 추억을 만들고, 서로를 이해하고 협력하는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

남양주시가 지난 18일 금곡실내체육관에서 지역아동센터 어린이 운동회를 개최하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

임지숙 남양주돌봄연합회장은 "이번 행사를 계기로 지역아동센터 아동에 대한 지역사회의 관심이 더욱 높아지길 바란다"며 "앞으로도 아동들이 안전하고 행복하게 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 전했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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