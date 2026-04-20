24개 정부기관 CPO 참석

개인정보 보호 기본계획·개인정보 보호 인력 확충 등 논의

개인정보보호위원회는 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 개인정보 보호 정책 관련 논의를 위해 관계부처가 참석한 가운데 개인정보 보호 정책협의회를 개최했다고 밝혔다.

이번 정책협의회에는 중앙행정기관 24개 부처의 개인정보보호책임자(CPO)가 참석했다. 협의회는 개인정보 보호 기본계획 수립 과정에서 부처 간 협력을 강화하고 공공 부문의 개인정보 보호 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

이정렬 개인정보위 부위원장이 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 개인정보 보호 정책협의회를 주재하고 있다. 개인정보보호위원회 AD 원본보기 아이콘

이번 협의회에서는 개인정보 보호 기본계획(2027년~2029년) 수립 방향과 공공부문 개인정보 보호 인력·필요예산 확충 방안 등이 논의됐다.

먼저 개인정보위는 차기 개인정보 보호 기본계획의 주요 추진 전략을 공유하고 각 부처 정책과의 연계나 보완이 필요한 사항에 대한 의견을 수렴했다. 개인정보 보호 기본계획은 향후 3년간 추진해 나갈 범정부 개인정보 보호 정책 방향과 전략을 제시하는 종합계획이다.

이번 기본계획은 개인정보 유출사고 대응을 위해 사전예방 중심 보호 체계를 강화하고 인공지능(AI) 사회 본격화에 따른 프라이버시 리스크에 대한 선제 대처방안을 담는 것이 목표다. 개인정보위는 정책협의회에서 수렴된 의견을 기본계획에 반영한다는 방침이다.

지난 2월 653개 공공기관을 대상으로 조사한 개인정보 보호 인력·필요예산 현황도 협의체에서 공유됐다. 공공 부문의 개인정보 침해대응 역량 강화를 위해 ▲취약점 점검 ▲접속기록 관리 ▲개인정보 보호 솔루션 도입 등 필수적 안전 조치와 관련 예산, 보호 인력 등의 확충에 각 부처가 힘써달라고 개인정보위는 당부했다.

이정렬 개인정보위 부위원장은 "개인정보 정책은 개별 부처 단위의 접근을 넘어 범정부 차원의 통합적 시각에서 추진될 필요가 있다"라면서 "이번 정책협의회를 통해 공공부문 개인정보 보호 인프라 확충을 위한 협력체계를 구축해 나가는 한편, 개인정보 분야 인력·예산이 조기 확충될 수 있도록 관련 부처 등과의 협의도 적극 추진해 나가겠다"고 강조했다.

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이번 개인정보 보호 기본계획은 오는 6월 중 개인정보위 전체회의 심의·의결을 거쳐 확정할 예정이다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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