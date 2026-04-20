재경위원장 "대내외 경제 상황 엄중"

국회 재정경제기획위원회가 20일 신현송 한국은행 총재 후보자의 인사청문보고서를 채택했다.

20일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

재경위는 이날 오후 국회에서 제5차 전체회의를 열고 신 후보자의 인사청문경과보고서 채택의 건을 가결했다. 지난 15일 신 후보자를 상대로 인사청문회를 진행한 뒤 닷새 만에 해당 안건을 표결 없이 통과시켰다.

앞서 재경위는 15일 인사청문회를 했지만 영국 국적인 신 후보자의 자녀 관련 자료가 제출되지 않아 보고서를 채택하지 않았다. 이후 17일에도 해당 자녀의 여권 불법 재발급 등 여권법 위반 의혹이 제기되면서 채택이 한 차례 더 미뤄졌다. 이후 여야는 간사 간 협의 끝에 해당 안건을 의결시켰다.

임이자 재경위 위원장은 이 자리에서 "대내외 경제 상황이 엄중하다"며 "한은 총재라는 직위의 공백이 있어서는 안 된다는 점은 많은 위원님께서 공감하시는 부분"이라고 채택 배경을 설명했다. 다만 자녀와 관련한 논란은 보고서에 병기하겠다고 설명했다.

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신 후보자의 임기는 21일부터다. 이창용 한은 총재는 업무 마지막 날인 이날 오전 이임식을 진행했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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