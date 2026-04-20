SH, 도심 공공주택 복합사업 전담 부서 신설

서울주택도시개발공사(SH)는 도심 공공주택 복합사업 전담 부서를 신설한다고 20일 밝혔다.

도심 공공주택 복합사업은 기존 정비 사업 방식만으로는 개발이 어려워 저이용·노후화된 지역에 공공이 참여해 주택을 공급하는 사업이다.

이번 개편은 지난 13일 서울시가 발표한 '서울형 공공 참여 주택사업 신속 추진 계획'에 따른 것이다. 서울형 3대 공공 참여 주택 사업(공공재개발, 도심 공공주택 복합사업, 공공 모아주택) 중 하나인 도심 공공주택 복합사업을 본격 추진하기 위해 '도심공공복합사업부'를 구성했다.

신설된 도심공공복합사업부는 후보지 발굴부터 사업 추진 전 과정을 밀착 관리하는 역할을 맡는다. 사업 과정에서 정보를 투명하게 공개하고 주민과 소통을 강화해, 사업 지연 요인을 해소하고 추진 속도를 높일 계획이다.

SH가 참여하면 인허가 권한을 서울시로 일원화해 사업 기간을 단축할 수 있는 것도 장점이다. SH는 서울시와 긴밀히 협력해 사업성을 높이고 행정 절차를 효율화할 예정이다.

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황상하 SH 사장은 "서울시 정책 방향에 발맞춰 전담 조직을 신설한 만큼, 도심 공공주택 복합사업 추진 속도를 더욱 높일 계획"이라며 "나아가 서울형 공공 참여 주택 사업에 적극 참여해 서울시 내 주택 공급 확대와 노후화된 지역 개선에 기여하겠다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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