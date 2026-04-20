엑스엘에이트, '스시테크 도쿄 2026'서 AI 동시 통번역 제공

스시테크 도쿄 주요 세션 및 부스에 이벤트캣 공급

50개 이상 언어 실시간 지원

인공지능(AI) 동시 통번역 전문 기업 엑스엘에이트는 아시아 최대 규모의 스타트업 콘퍼런스 '스시테크 도쿄 2026'의 공식 기술 파트너로 참여, 프로그램 전반에 실시간 AI 통번역 솔루션 '이벤트캣(EventCAT)'을 공급한다고 20일 밝혔다.

오는 27일부터 사흘간 도쿄빅사이트에서 열리는 이번 행사는 기업 및 기관·단체·시 정부 관계자를 포함한 전 세계 500여 팀이 참석한다. 엑스엘에이트는 주요 세션 및 부대 행사 전반에 이벤트캣을 도입함으로써 글로벌 참관객의 다국어 소통을 돕는다. 1000곳 이상의 글로벌 기업·기관이 주최한 비즈니스 미팅, 강연, 대규모 콘퍼런스 운영 경험을 토대로 이번 행사에서도 안정적인 실시간 통번역 서비스를 제공한다는 계획이다.

특히 50개 이상 언어 AI 동시 통번역을 통해 일본 기업 부스의 원활한 비즈니스 상담을 뒷받침한다. 스시테크를 찾은 글로벌 참관객을 대상으로 이벤트캣 실시간 통역을 직접 체험해 볼 수 있는 데모 부스도 운영한다.

이벤트캣은 자체 개발한 스트리밍 기반 음성 인식·번역 엔진에 동시 기계번역 기술을 더해 기존 순차 번역 대비 지연 시간을 약 70% 줄인 것이 특징이다. 전문가 검수를 거친 대화체 데이터 학습과 재검수 자동화로 정확도 높은 번역을 제공한다.

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이상은 엑스엘에이트 최고운영책임자(COO)는 "국내외에서 쌓아 온 AI 동시통역 기술 리더십을 바탕으로 일본 현지 수요에 적극 대응하고자 한다"며 "언어 장벽을 해소하면서 일본 내 디지털 전환의 핵심 파트너로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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