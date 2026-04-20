"상품권 확대 통해 역내 소비 선순환구조"

청년상인단체 "행정의 연속성 중요" 지지 선언

김산 더불어민주당 무안군수 예비후보가 지역화폐 발행 확대 공약을 제시하며 민생경제 회복을 강조했다. 김 예비후보는 19일 "무안사랑 상품권 발행액을 연간 1,000억 원 규모로 확대하겠다"고 밝혔다.

무안청년상인들이 김산 무안군수 예비후보 지지를 공식화 했다. 후보캠프 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 약 600억 원 수준인 발행 규모를 내년부터 대폭 늘려 소상공인 매출 증대와 지역 소비 활성화를 유도하겠다는 구상이다. 김 예비후보는 "고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 가계에 실질적인 도움이 되는 정책이 필요하다"며 "상품권 확대를 통해 지역 내 소비 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.

또 모바일과 카드형 상품권 시스템 고도화, 가맹점 혜택 확대 등 운영 효율성 개선 방안도 함께 제시했다. 재원 마련과 관련해서는 "세출 구조조정과 효율적인 예산 배분을 통해 안정적으로 확보하겠다"고 밝혔다.

이와 함께 지역 청년 상인 단체의 지지 선언도 이어졌다. 무안 청년상인연합회는 이날 성명을 통해 "무안의 지속 가능한 발전과 지역경제 회복을 위해 김산 후보를 지지한다"고 밝혔다. 이들은 "정치적 이해관계에 따른 단일화보다 행정의 연속성이 중요한 시점"이라며 "군민과의 약속을 끝까지 지킬 수 있는 리더십이 필요하다"고 지지 배경을 설명했다.

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지역 정치권에서는 "상품권 확대 공약과 청년 상인 지지 선언이 맞물리며 민생경제 이슈 선점 효과를 노린 전략으로 보인다"며 "재원 확보와 실현 가능성이 향후 주요 쟁점이 될 것"이라는 분석이 나오고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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