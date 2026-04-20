삼산면 스마트농업 육성지구 2029년 완공

임대형 스마트팜·APC 구축…미래 농업 도약



전남 해남군이 농업의 디지털 전환과 청년 농업인 육성을 이끌 '해남형 스마트농업 클러스터' 조성을 본격화한다.

20일 해남군에 따르면 이번 클러스터 조성의 핵심 사업은 삼산면 일원 농업연구2단지에 들어서는 '스마트농업 육성지구'다. 군은 오는 2029년까지 총 18.6ha 규모의 부지에 ▲임대형 스마트팜 ▲스마트 APC(농산물 산지유통센터) ▲채소류 종자생산단지 ▲기업 연계형 과수단지 등을 집중적으로 조성할 계획이다.

해남군이 농업 디지털 전환과 청년 농업인 육성을 이끌 '해남형 스마트농업 클러스터'를 조성한다. 해남군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 국비 공모사업과 적극적으로 연계해 군의 재정 부담은 최소화하면서 생산부터 유통, 교육, 창업까지 원스톱으로 이어지는 미래형 농업 거점을 구축한다는 전략이다.

이를 위해 올해 총 103억원(국·도비 52억원)을 투입해 스마트원예단지 기반 조성에 착수한다. 이어 오는 2027년부터는 총 200억원(국·도비 130억원)을 들여 4ha 규모의 임대형 스마트팜 조성을 연계 추진한다.

이를 통해 청년 농업인들에게 현장 실습 기회와 경영 노하우를 제공하고, 초기 자본이 부족한 청년들의 안정적인 농촌 창업을 돕는다.

이와 함께 단지 내 기후변화대응센터 및 지역특화과수지원센터와 연계해 아열대 작물 등 고부가가치 품목 다변화를 꾀하고, 데이터 기반의 스마트 저장·물류 체계를 구축해 유통 경쟁력까지 한층 강화할 방침이다.

나아가 해남군은 농업연구 1·2·3단지 전체(약 55ha)를 스마트농업 육성지구로 확대 지정하는 방안도 추진 중이다. 육성지구로 지정될 경우 인허가 간소화와 공유재산 특례 등 제도적 지원이 뒷받침돼 민간 투자와 관련 기업 유치에 더욱 탄력이 붙을 것으로 기대된다.

현재 해남군은 올 하반기 착공 예정인 국립기후변화대응센터를 비롯해 전남도 특화과수지원센터, 농업연구 1~3단지 등 연관 시설을 집적화한 총 82ha 규모의 국내 최대 '군(郡) 단위 농업연구단지'를 조성하고 있다. 1단지에는 이미 고구마연구센터와 청년농업인 임대농장, 과학영농 실증시험 기반 시설 등이 완공돼 운영에 들어갔다.

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해남군 관계자는 "스마트 농업은 청년이 돌아오고 농촌에 활력을 불어넣을 핵심 전략"이라며 "국·도비 비중을 높인 단계적 추진으로 재정 부담은 줄이고 사업 안정성은 높여, 생산부터 유통·창업까지 유기적으로 연결된 '농어촌수도 해남'의 모델을 완성해 대한민국 미래 농업의 표준을 제시하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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