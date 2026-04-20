외부 디렉터 첫 영입

브랜딩·공간 디자인·특별전 기획 총괄

한국화랑협회가 운영하는 키아프 서울이 2026년 행사의 크리에이티브 디렉터로 정구호 디자이너를 선임했다고 20일 밝혔다. 키아프가 외부 크리에이티브 디렉터를 선임한 것은 이번이 처음이다.

한국화랑협회가 운영하는 키아프 서울이 2026년 행사의 크리에이티브 디렉터로 정구호 디자이너를 선임했다고 밝혔다. 한국화랑협회 AD 원본보기 아이콘

정구호 디렉터는 패션, 공연예술, 전시 기획 등 여러 영역에서 활동해온 시각예술 연출가다. 패션 브랜드 KUHO를 비롯한 다양한 프로젝트를 이끌었고, 국립무용단·국립발레단·국립오페라단 등의 공연에서 연출과 무대·의상 디자인을 맡았다. 밀라노 한국공예 전시 예술감독, 공예 트렌드 페어 총감독, 미술관 전시 기획 등도 수행했다.

이번 선임은 서울이 국제적 아트 허브로 부상하는 흐름 속에서 키아프의 브랜드 경쟁력을 높이고 관람 경험을 차별화하기 위한 전략의 일환이다. 정 디렉터는 키아프 서울 2026의 브랜딩과 공간 디자인, 특별전 기획을 총괄하며 전시 구조를 관람 경험 중심으로 재정립할 예정이다.

정 디렉터는 "우리 미술 시장이 기술과 감각의 새로운 균형점을 선점할 수 있도록 이끌겠다"며 "키아프가 글로벌 미술 시장에서 의미 있는 플랫폼으로 도약하도록 하겠다"고 밝혔다.

이성훈 키아프 서울 운영위원장은 "패션과 공연, 공예와 전시를 넘나드는 정구호 디렉터의 인사이트가 키아프 서울 2026에 신선한 변화와 활력을 불어넣길 기대한다"고 말했다.

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키아프 서울 2026은 9월 2일부터 6일까지 서울 코엑스 A, B홀에서 열린다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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