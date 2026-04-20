장동혁 국민의힘 당대표 방미 성과 기자간담회

"美 정부 인사 만남은 외교 관례상 비공개"

"한미 동맹 신뢰 회복 위해 최선"

장동혁 국민의힘 대표는 20일 최근 방미와 관련해 "한미동맹 신뢰 회복을 위해 필요한 일정이었다"고 강조했다. 지방선거를 앞둔 '당대표 공백' 비판에 대해서는 "지방선거를 위해 방미를 결정한 것"이라며 "평가는 국민들이 할 것"이라고 일축했다.

장 대표는 이날 8박 10일간의 미국 방문을 마치고 연 기자간담회에서 "선거를 앞둔 시점에 방미를 둘러싼 논란이 있을 수 있다는 점은 충분히 예상했다"며 "그럼에도 이재명 정부의 잇따른 외교 참사로 인한 한미동맹 신뢰 회복을 위해 최선을 다했다"고 강조했다.

그는 특히 "최근 외교 현안 속에서 대한민국의 역할을 분명히 하고, 국민의힘이 책임 있는 역할을 하겠다는 메시지를 전달하는 데 주력했다"고 설명했다.

국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 방미 성과 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 이번 방미 성과로 ▲이란 전쟁 등 국제정세 급변 속 한미동맹 재확인 ▲대북 정책 안보 협력 논의 ▲기업 비자 문제 협조 등 통상 현안 논의 등을 설명했다.

장 대표는 "이란 전쟁으로 국제 정세가 급변하는 가운데 미국은 대한민국이 경제·국제적 지위에 걸맞은 역할을 해주길 요구했다"며 "한미 동맹은 굳건하며 국민의힘이 제대로 된 역할을 할 것임을 확인시켰다"고 말했다.

이어 "힘에 의한 평화를 유지하는 한미공조협력 방안에 대해 논의했고, 통상협상 등 양국 경제의 미래가 걸린 문제에 대해서도 의견을 나눴다"고 덧붙였다.

장 대표는 이번 방미에서 국민들이 체감할 수 있는 성과에 대해서는 "우리 기업들이 어려움을 겪는 비자 문제에 대해 미국 국무부 관계자로부터 협조를 통한 적극 해결해주겠다는 답변을 받았다"고 언급했다.

다만 구체적인 면담 대상과 일정에 대해서는 공개를 제한했다. 장 대표는 "야당 대표가 미 행정부 인사를 만나는 데는 외교 프로토콜상 제약이 있다"며 "누구를 만났는지 등을 밝히는 것은 적절하지 않다"고 말했다. 그는 "국무부와 국가안보회의(NSC) 관련 현안 브리핑도 진행됐다"고 설명했다.

정치권에서는 지방선거를 앞두고 당대표가 장기간 자리를 비운 점과 중량급 인사와의 면담 성과가 불분명하다는 비판이 제기됐다. 아울러 일정 중 비공개로 촬영된 사진이 공개되면서 당과의 조율이 충분하지 않았다는 지적도 나왔다. 이날 정청래 더불어민주당 대표는 "국민의힘식 표현을 빌리면 외교 참사"라며 "야당 대표가 가서 차관보 뒷모습만 사진에 찍히는 외교를 했다"고 비판했다.

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이에 대해 장 대표는 "외교 관례상 공개할 수 없는 부분이 많다"며 "비공개 일정과 사진 한 장으로 방미 전체를 평가하는 것은 적절하지 않다"고 반박했다. 이어 "필요한 경우 SNS와 당 공보를 통해 일정과 사진을 공개해 왔다"며 "개인 일정 없이 공식 일정 소화하며 최선을 다했다"고 강조했다..

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



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