LIV 골프 멕시코시티 4R 이븐파

애들레이드 공동 32위 넘어선 최고 성적

람 통산 4승, 푸이그 2위, 해턴 공동 5위

김민규가 공동 22위에 올랐다.

그는 19일(현지시간) 멕시코 멕시코시티의 차풀테펙 골프 클럽(파71·7443야드)에서 열린 LIV 골프 멕시코시티(총상금 3000만달러) 4라운드에서 버디 2개와 보기 2개를 맞바꾸며 이븐파 71타를 쳤다. 최종 합계 5언더파 279타를 작성해 공동 22위를 차지했다. 올해 LIV 골프에 데뷔한 이후 가장 좋은 성적이다. 종전 최고 성적은 지난 2월 애들레이드 공동 32위였다.

김민규가 LIV 골프 멕시코시티에서 공동 22위에 올랐다. LIV 골프 제공 AD 원본보기 아이콘

욘 람(스페인)이 7언더파 64타를 몰아쳐 6타 차 대승(21언더파 263타)을 거뒀다. 지난달 홍콩에 이어 시즌 2승이자 LIV 골프 통산 4승이다. 우승 상금은 400만달러(약 59억원)를 받았다. 다비드 푸이그(스페인) 2위(15언더파 269타), 티럴 해턴(잉글랜드)은 공동 5위(11언더파 273타)로 대회를 마쳤다.

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교포 선수 이태훈(캐나다)은 2타를 줄이며 공동 15위(8언더파 276타)를 차지했다. 한국 선수와 한국계로 구성된 코리안 골프 클럽 선수들은 다소 부진했다. 안병훈 공동 25위(4언더파 280타), 송영한 공동 39위(2오버파 286타), 대니 리(뉴질랜드)는 공동 52위(7오버파 291타)에 그쳤다. 최근 LIV 골프 2개 대회 연속 우승을 차지한 브라이슨 디섐보(미국)는 기권했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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