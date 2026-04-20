한컴인스페이스와 협력 '우주에서 지키는 안전 연천' 시대 개막

인공위성과 AI 기술 접목 접경지역 재난 사각지대 100% 해소 목표

경기 연천군이 첨단 위성 기술과 인공지능(AI)을 결합해 접경지역의 고질적인 안전 문제를 해결하는 '과학 행정의 메카'로 거듭난다.

연천군이 20일 '26년 경기도 AI 챌린지 프로그램' 공모사업에 최종 선정됐다. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

연천군은 20일 경기도와 경기경제과학진흥원이 주관하는 '2026년 경기도 AI 챌린지 프로그램' 공모사업에 최종 선정되어 도비 3억원의 실증 예산을 확보했다고 밝혔다. 이번 선정은 단순한 사업 수주를 넘어, 지난 1년간 군이 공들여 준비해 온 '연천형 AI 실증 전략'이 대외적으로 그 가치를 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

연천군은 그동안 드론 비행 제한과 유실 지뢰 위험 등 접경지역 특유의 지리적 제약으로 인해 재난 안전 관리에 어려움을 겪어왔다. 군은 이를 타개하기 위해 지상 제약이 없는 '인공위성 합성개구레이더(SAR) 기술'에 주목했다.

국내 위성 기술의 선두주자인 한컴인스페이스와 손잡은 연천군은 위성 데이터와 AI를 결합해 ㎜단위의 미세한 지반 변위를 감지하는 플랫폼을 제안했다. 특히 이 모델은 기존 IoT 센서 설치 방식 대비 비용을 70% 이상 절감하면서도 군 전역을 실시간으로 모니터링할 수 있다는 경제성에서 심사위원들의 압도적인 호평을 받았다.

연천군은 정부의 '대한민국 AI 도입 원년' 정책 기조에 대응하기 위하여, 지난달 20일 인공지능 전문가 평가를 통해 한컴인스페이스를 AI챌린지 협력 기업으로 공식 선정했다. 뒤이어 지난 3일 연천군과 한컴인스페이스의 업무협약(MOU)를 체결하고 AI챌린지를 비롯한 정부 AI 공모사업 및 AI 전략 수립을 위한 협력을 약속했다.

연천군과 한컴인스페이스는 25년 가평의 국지성 호우 및 산사태 사례를 분석하여, 그간 논의 해온 '위성 데이터 및 AI 예측을 활용한 지반침하 선제 대응 플랫폼' 구축 전략을 세밀하게 구축하였고, 실증사업을 경기도에 공식 제안하였다. 100억 원 이상이 소요되면서 특정 지역에 한정해야 하는 기존 센서 방식 대비 70% 이상의 비용을 절감하면서도, 연천군 전역의 위험지역을 모니터링할 수 있다는 경제성과 기술력이 심사위원들의 높은 평가를 끌어내면서 최종 선정됐다.

이번 사업 선정으로 연천군과 한컴인스페이스 컨소시엄은 기술 실증을 위한 예산 3억원을 지원받게 된다. 컨소시엄은 오는 4월부터 본격적인 데이터 확보에 착수하며, 8월에는 AI 기반의 예측 엔진과 3D 디지털 트윈 플랫폼을 구축해 실전에 배치할 계획이다.

실증사업은 올해 12월까지 시범 운영하여 '접경지역 방재안전 표준 모델'을 검증할 예정이며, 내년도부터 정부 공모사업 참여 등을 통하여 경기북부 접경지역 및 전국으로 확산시킬 계획이다.

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연천군 관계자는 "이번 선정은 연천군의 재난 안전에 대한 절실함과 협력 기업의 첨단기술이 만나 이뤄낸 결과"며 "인공위성과 인공지능을 활용해 군민의 생명과 재산을 선제적으로 보호하는 과학 행정의 표준 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.

연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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