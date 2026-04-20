선별검사·현장상담… 도박문제 조기 발견·예방

부산울산도박문제예방치유센터는 최근 부산시설공단 스포원 서면사업소에서 경륜 이용객을 대상으로 '이용자 보호를 위한 건전화 캠페인'을 실시했다.

지난 17일 진행된 캠페인 사행산업 이용객의 도박문제를 조기에 발견하고 과몰입을 예방해 건전한 여가 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

부산울산도박문제예방치유센터가 경륜 이용객 대상 건전화 캠페인을 진행하고 있다. 부산울산도박문제예방치유센터 제공 AD 원본보기 아이콘

센터는 현장에 캠페인 부스를 설치하고 ▲도박문제 선별검사(CPGI) ▲검사 결과에 따른 맞춤형 상담과 조기 개입 ▲전문상담 1336 헬프라인 안내 ▲건전 이용 홍보물 배포 등을 진행했다.

특히 객관적 지표인 CPGI 선별검사를 통해 이용객들이 자신의 도박 행동을 점검할 수 있도록 유도하고, 고위험군으로 분류된 경우 전문 치유 프로그램으로 연계해 지속적인 관리가 이뤄지도록 했다.

센터 관계자는 "사행산업체와의 협력을 통해 이용객이 안전하게 여가를 즐길 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다"며 "현장 중심의 예방 활동과 조기 개입을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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센터는 고신대학교 산학협력단이 운영하는 기관으로, 도박문제 예방과 치유·재활 서비스를 제공하고 있다. 도박문제로 어려움을 겪는 당사자나 가족은 국번 없이 1336으로 전화해 무료 상담을 받을 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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