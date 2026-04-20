신한투자증권은 생산적 금융을 개별 산업 부문으로 나눠 분석한 '생산적 금융 II: 자본의 목적지, 산업 경쟁력 대해부' 블루북을 발간했다고 20일 밝혔다.

이번 블루북에는 인공지능(AI), 로봇, 반도체 등 고성장 기술부문부터 방산, 건설, 석유화학 등 중후장대까지 총 17개의 산업 부문을 각각 6개의 세부 카테고리로 나눠 분석한 내용이 담겼다.

세부 카테고리는 ▲국내외 밸류체인 정리 ▲산업 트렌드 분석 ▲밸류체인 분석 ▲글로벌 시장 내 국내 산업 경쟁력 ▲산업 내 생산적 금융의 역할 ▲결론 및 투자 제언 등으로 구성됐다. 생산적 금융으로 연결될 수 있는 국내외 상장, 비상장사를 모두 다룬 점이 특징이다.

바이오(엄민용), AI(최승환), 2차전지(이진명) 등 블루북의 저자들이 직접 출연한 생산적 금융 컨텐츠는 신한투자증권의 공식 유튜브 채널 알파TV를 통해서도 시청할 수 있다.

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신한투자증권은 신한금융그룹이 'K-성장, K-금융' 기치 아래 추진 중인 '생산적 금융 추진단' 일원으로 모험자본 육성에 적극 나서고 있다. 최근에는 리서치본부 내 기업분석부 조직을 기업분석1부와 기업분석2부로 재편, 생산적 금융 지원을 위한 조직 확대개편을 진행하고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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