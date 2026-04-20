중기부 역대 최대 R&D '생태계혁신형 DCP' 경쟁률 41대 1

206개 프로젝트 팀 신청, 최종 5개 과제 선정

VC 등 민간투자 30억 이상, 정부 최대 200억 지원

민간전문가 배심원단 별도 구성, 심층토론형 평가 도입

중소벤처기업부는 올해 새롭게 추진하는 '생태계혁신형 딥테크 챌린지 프로젝트'(이하 생태계혁신형 DCP) 공모 결과 41대 1의 경쟁률을 기록했다고 20일 밝혔다.

생태계혁신형 DCP는 산업 생태계의 변화와 혁신을 이끌고, 글로벌 시장을 선점할 수 있는 게임체인저형 과제를 발굴하는 대형 프로젝트다. 다수의 중소·벤처기업, 대·중견기업, 대학·출연연 등이 컨소시엄을 꾸려 도전할 수 있고 벤처캐피탈(VC) 등 민간 투자사의 30억원 이상 선투자와 연계해 4년간 최대 200억원의 연구개발(이하 R&D)를 지원한다.

이번 공모는 12대 전략기술 분야를 중심으로 진행됐다. 지난 1월8일부터 이달 7일까지 접수 결과 최종 5개 프로젝트 선정에 총 206개 프로젝트, 1183개 기업·연구소들이 참여를 신청했다. 5대 전략기술 그룹별로 ▲제약·바이오 52개(25.2%) ▲제조·로봇·방산 51개(24.8%) ▲인공지능(이하 AI)·디지털 37개(18.0%) 등이 접수됐다.

DCP 생태계 혁신형 지원 절차. 중기부 원본보기 아이콘

중기부는 단계별 평가를 통해 선정평가의 공정성과 전문성을 강화할 계획이다. 전문가 평가단의 심사위원을 기존 5~7명에서 12명으로 확대하고, 기술분야 전문가뿐 아니라 기업경영·투자 전문가 등도 심사위원에 포함한다.

민간 전문가가 참여하는 '민간전문가 배심원단'을 별도로 구성해, 전문가 평가단의 심사를 보완하는 열린 평가 방식을 도입할 계획이다. 민간전문가 배심원단은 기술혁신 관련 중소기업 임직원, 투자자, 인문·사회 전문가 등 100여 명 내외로 구성된다. 오는 21일부터 5월8일까지 중소기업 기술개발사업 종합관리시스템으로 신청하면 된다.

단순 발표 평가 대신 충분한 토론을 거칠 수 있도록 '심층 토론형 평가'도 도입한다. 30분 내외의 제한된 심사 방식에서 벗어나 핵심 쟁점에 대해 충분한 질의와 토론을 거쳐 결론을 도출하는 방식으로 평가를 진행할 계획이다.

생태계 혁신의 파급효과가 큰 프로젝트를 엄선하기 위해 단계별 평가 체계를 적용한다. 1차(서면), 2차(대면: 열린 평가), 예비연구, 최종선정으로 이어지는 단계별 평가체계를 적용한다. 전문가 심사를 통해 생태계 혁신 프로젝트 여부, 프로젝트팀 구성과 역할, 시장 파급효과 등을 집중 심의·선별해 전문가와 국민이 참여하는 열린 평가를 통해 8개 내외의 우수 프로젝트팀을 선정한다.

선정된 우수 프로젝트팀은 4개월간 상세 R&D 수행계획 구체화, 핵심기술의 성능검증과 협력체계 구축 등 R&D 기획을 지원하는 '예비연구단계'를 부여한다. 경쟁을 거쳐 최종 5개 내외 프로젝트를 연내 선정할 계획이다.

중기부는 우수 과제가 사장되지 않도록 생태계혁신형 요건에는 부합하지 않지만, 기술성과 사업성이 우수한 과제에 대해 전문가의 RFP(제안요청서) 재기획 단계를 거쳐 기술도전형 DCP로 지원받을 기회를 제공할 계획이다.

AD

한성숙 중기부 장관은 "생태계혁신형 DCP는 개별 기업 지원을 넘어 산업 전반의 지형을 바꿀 프로젝트를 발굴하는 데 목적이 있다"며 "엄정하고 공정한 심사를 통해 국민이 공감할 수 있는 국가 대표 프로젝트팀을 선발하고, 열린평가를 도입해 국민적 관심과 공감대도 함께 이끌어내겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>