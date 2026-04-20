與 "대장동 수사 검사 고발"

국힘 "공소취소 압박" 반발

출범 한 달을 맞은 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 특별위원회'에서 여야가 중간 결과를 두고 격돌하며 긴장감이 고조되고 있다.

19일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 더불어민주당 기자간담회에서 서영교 위원장이 대장동 사건 청문회 내용을 설명하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특위는 20일 제9차 전체회의를 열고 증인·참고인 추가 출석 요구의 건 등을 논의했다. 더불어민주당은 오는 28일 종합청문회에서 관련 증인을 부르는 등 증거조작 의혹을 더 추궁하겠다는 계획이다.

여당 소속 특위 위원들은 지난주 대장동·위례, 김용 전 민주연구원 부원장 사건 청문회 등을 진행한 뒤 주말에 국회 기자간담회를 열었다.

특위 여당 간사인 박성준 의원은 "(사건 관련자) 책임을 묻기 위해, 진실 규명을 위해 특검으로 반드시 가야 한다"고 밝혔다.

특위의 국정조사 대상은 ▲대장동 사건 ▲위례 사건 ▲김용 전 민주연구원 부원장 사건 ▲쌍방울 대북 송금 사건 ▲통계 조작 사건 ▲서해 공무원 피격 사건 ▲윤석열 명예훼손 허위 보도 의혹 등 7건이다.

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국민의힘은 이재명 대통령에 대한 '공소 취소'를 압박하는 건 스스로 유죄임을 자백하는 격이라고 주장했다. 조광한 국민의힘 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "국정조사의 본래 취지는 권력에 의해 은폐된 부분을 밝힘으로써 국민의 알 권리를 충족하고 국정에 잘못된 부분을 바로잡는 것"이라며 "이번 국정조사를 빙자한 국정 조작은 원래 취지와는 완전히 정반대"라고 비판했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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