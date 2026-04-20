'주소 변경' KT무빙서비스, 이용고객 1000만세대 돌파

주소와 휴대전화 번호를 한 번에 변경해주는 KT무빙서비스가 이용 고객 1000만세대를 넘어섰다. 2000년 국내 최초 우편물 주소 변경 서비스를 시작한 이후 26년 만이다.

KT무빙은 지난 7일 기준 누적 이용 세대가 1000만3354세대로 집계됐다고 20일 밝혔다. KT무빙은 행정안전부의 주소 정책과 민간 서비스가 결합해 국민 생활의 편의를 높여온 대표적인 민관 협력 성과라고 설명했다.

KT무빙서비스는 주소와 휴대전화번호가 바뀐 경우, 고객이 거래하는 은행·카드사·보험사·유통회사 등 여러 기관과 기업에 변경된 정보를 한 번에 통보하는 서비스다. 행정안전부는 도로명주소를 도입하고 정착하는 과정에서 KT무빙과 업무협약을 체결하고 전입세대 안내와 생활 속 주소 전환 지원에 해당 서비스를 연계해왔다.

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KT무빙 관계자는 "KT무빙서비스의 1000만세대 돌파는 국민 편익을 높이기 위한 행정안전부와의 민관 협력이 생활 속에서 실질적인 성과로 이어진 결과"라며 "국민이 편리하게 이용할 수 있는 생활편의 서비스로 역할을 확대해 나가겠다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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