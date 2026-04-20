KBSI, 대전시 '과학대중화 유공기관상' 수상
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한국기초과학지원연구원(KBSI)은 대전시로부터 '2026년 과학대중화 유공' 기관 표창을 받았다고 20일 밝혔다.
지난 18일 대전 엑스포과학공원 한빛탑광장 특설무대에서 열린 ‘과학마을 어울림마당’ 행사에서 김연세 KBSI 창의교육실장(왼쪽)이 '2026년 과학대중화 유공' 기관 표창을 받은 후 이장우 대전시장(오른쪽)과 기념촬영을 하고 있다. 한국기초과학지원연구원
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KBSI는 개방형 과학체험 프로그램 '주니어닥터(과학기술 청소년박사)'를 운영해 청소년의 과학기술 분야 흥미를 높이고, 지역사회 과학문화 저변을 확대하는 데 기여한 공로로 표창을 받았다.
'주니어닥터'는 2008년부터 시작돼 올해로 19년째 열리는 KBSI의 대표 과학문화 프로그램이다. 현재까지 이 프로그램에 참여한 인원은 누적 21만4000여명으로, 대한민국 대표 과학체험 브랜드로 자리매김했다는 평가를 받는다.
개방형 체험 프로그램으로 열리는 이 행사에는 대덕연구개발특구 내 정부출연연구기관과 대학, 기업 등이 참여한다.
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양성광 KBSI 원장은 "KBSI는 앞으로도 청소년 과학교육의 확산과 미래 인재 양성을 위해 노력하겠다"고 말했다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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