경의중앙선 열차 내부서 소화기 난사

운행 중인 지하철 안에서 갑자기 소화기를 분사한 20대 탑승객이 경찰에 붙잡혔다.

20일 연합뉴스에 따르면 전날 오전 0시 20분께 경의선 전동열차 객실 안에서 20대 여성 탑승객이 비치된 소화기를 꺼내 좌석과 바닥 등에 뿌렸다. 당시 전동차 안에는 화재 등 소화기를 사용해야 할 특이 상황은 없었다.

이로 인한 인명피해나 열차 지연 등은 없었으나, 해당 객실에 뿌려진 소화기 분사액을 청소하느라 이후 전동차 운행에는 차질이 있었던 것으로 전해졌다.

철도당국은 해당 여성을 한국 항공대역에 하차시켜 경찰에 인계했다. 피의자인 20대 여성 A씨는 "소화기가 제대로 작동하는지 보려고 뿌렸다"고 진술한 것으로 알려졌다.

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경찰은 A씨에게 정신적인 문제가 있다고 판단해 가족과의 협의를 거쳐 입원 조치시켰으며, 재물손괴 혐의로 A씨를 조사할 예정이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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