무신사, 패션잡지 '매거진 B' 발행사 인수

매거진 B', 40여 개국서 170만 부 판매

편집 독립성 유지 속 IP·라이선스 등 확장 추진

무신사가 브랜드 다큐멘터리 매거진 '매거진 B'를 발행하는 비미디어컴퍼니의 지분 전량을 인수한다고 20일 밝혔다.

이번 인수를 통해 무신사는 미디어 역량을 기반으로 다양한 분야에서 시너지를 모색할 계획이다.

2011년 창간된 매거진 B는 특정 브랜드를 하나의 문화로 조명하는 방식의 콘텐츠를 제작해왔다. 약 15년간 프라이탁, 파타고니아, 무인양품, 츠타야, 샤넬 등 100여 개 브랜드를 다루며 아카이브를 구축했고, 영문판을 함께 발행해 40여 개국에서 누적 170만 부 이상 판매됐다.

'매거진 B'는 디자인과 편집 방식에서도 차별화를 이어왔다. 패션, 라이프스타일, 테크, 공간 등 다양한 분야를 넘나드는 콘텐츠로 독자층을 확보했으며, 2013년 칸느 크리에이티브 페스티벌에서 은사자상을 수상하기도 했다.

무신사는 이번 인수를 통해 해외 네트워크와 콘텐츠 제작 역량을 확보하게 됐다. 양사는 이를 바탕으로 글로벌 시장 확대를 추진하는 한편, '매거진 B'를 미디어를 넘어 하나의 브랜드로 성장시키고 IP 및 라이선스 사업 등으로 확장하는 방안도 검토할 예정이다.

AD

인수 이후에도 매거진의 편집 방향과 독립성은 유지된다. 창업자인 조수용 발행인이 성장을 지원하고, 기존 경영진과 편집진이 운영을 이어갈 계획이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>