고부가·고기능성 전략 제품 90종 전시

휴머노이드 로봇용 외장, 안전 소재 등 공개

LG화학이 아시아 최대 플라스틱 전시회에서 로봇·전장·의료 소재를 공개하며 중국 시장 공략에 나선다.

LG화학은 21일부터 나흘간 중국 상하이에서 열리는 차이나플라스 2026에 참가한다고 20일 밝혔다.

LG화학 '차이나플라스 2026' 전시부스 조감도. LG화학 AD 원본보기 아이콘

LG화학은 '산업의 전환을 이끌어온 소재'를 테마로 약 121평 규모 부스에 로봇·전장·의료 등 주요 산업별 전시 존을 구성하고 고부가 전략 제품 90여종을 전시할 계획이다.

로봇 분야에서는 메탈릭 ABS를 적용한 외장 소재를 공개한다. 별도 도장 공정 없이 광택 구현이 가능해 공정 효율성과 경량화를 동시에 확보할 수 있다. 내부 배선에는 내열성과 유연성이 강화된 초고중합도 폴리염화비닐(PVC)가 적용 가능하며, 고굴절 소재는 유리급 투명도와 높은 내충격성을 바탕으로 곡면 설계가 가능해 로봇의 눈이나 센서 등 렌즈 커버에 적합하다.

배터리 안전성 강화를 위한 열폭주 지연 엔지니어링 플라스틱과 에어로젤 기반 열차단 소재 '넥슐라'도 전시한다. SFB는 화염 노출 시 표면이 치밀한 차단막으로 변해 열과 압력 전이를 지연시키고, 에어로젤은 뛰어난 단열 성능으로 배터리 내부에서 발생하는 열 확산을 효과적으로 차단해 휴머노이드 로봇 등 일상 생활 전반의 배터리 안전성을 높일 것으로 기대된다.

전장 분야에서 고광택·고내열 ASA(고부가합성수지)가 적용된 사이드 미러와 라디에이터 그릴은 뛰어난 내후성을 바탕으로 변색과 열화가 적고 별도의 도장 공정 없이도 우수한 광택과 외관 품질을 구현한다. 또 주간주행등(DRL)에 적용된 고투명 PC(폴리카보네이트)는 LED 빛을 램프 전체에 고르게 확산시켜 주간에도 선명한 밝기와 뛰어난 시인성을 제공한다.

의료용 ABS와 PC는 주사기에 연결되는 각종 부품(커넥터)과 혈액투석기 외장에 적용된다. 의료기기 간의 안정적인 체결과 구조 보호는 물론 약물·혈액과 접촉하는 의료 환경에서 요구되는 생체적합성 등 관련 규제 기준을 충족한 인증 소재다.

아울러 독자 기술을 활용해 기존 복합재질 포장 필름과 동등한 수준의 물성을 유지하면서도 단일 폴리에틸렌(PE) 소재 적용으로 재활용률을 높인 초박막 포장 필름 소재 '유니커블'을 앞세워 글로벌 고객 유치에 나선다.

LG화학은 전시부스 방문 고객의 주요 관심사를 설문조사 등을 통해 면밀히 분석하고 향후 고부가 제품의 실질적인 판매 증대 기회로 확대해 나갈 계획이다.

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김상민 LG화학 석유화학사업본부장 전무는 "중국을 비롯한 글로벌 국가 대상으로 LG화학은 차별화된 소재 기술력과 고객 경험혁신을 통한 고부가 제품 중심 포트폴리오를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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