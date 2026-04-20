글로벌 데이터센터 전시 DCW 2026 참가

UL인증 배전시스템 등 맞춤형 솔루션 총출동

LS일렉트릭이 세계 최대 데이터센터 전시회에서 직류(DC) 솔루션을 전면에 내세우며 차세대 전력 인프라의 선도자로 자리매김한다.

LS일렉트릭은 오는 21일부터 23일까지(현지시간) 미국 워싱턴DC에 위치한 월터 E 워싱턴 컨벤션센터에서 개최되는 '데이터센터월드 2026'에 참가한다고 20일 밝혔다.

LS일렉트릭 ‘데이터센터월드 2026’ 전시 부스 조감도. LS일렉트릭 AD 원본보기 아이콘

LS일렉트릭은 이번 전시에서 데이터센터 맞춤형 전력·자동화 토털 솔루션 패키지를 대거 공개한다. 전력 솔루션 대표 제품으로 ▲데이터센터향 직류 솔루션 ▲UL 인증 배전 시스템 ▲전력분배장치(PDU) ▲원격전력패널(RPP) 등을 선보인다. 자동화 솔루션으로는 ▲고효율 인버터 H100 ▲콤팩트 인버터 SP100 등 데이터센터 공조시스템에 필수인 고성능 인버터를 공개한다.

LS일렉트릭은 최근 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)와 북미 데이터센터 전력 설비 공급 계약을 체결하는 등 북미를 중심으로 데이터센터 사업을 확대하고 있다. 올해 들어 LS일렉트릭의 빅테크 데이터센터 수주는 이미 5000억원을 넘어섰다.

LS일렉트릭은 차세대 데이터센터 전력 인프라의 핵심이 될 직류 솔루션에 연구개발(R&D) 역량을 집중하며 선제적으로 기술을 확보해왔다. 인공지능(AI) 데이터센터는 랙당 전력 소비가 최대 1㎿로 급격히 상승할 것으로 전망돼, 전력 변환 절차를 줄여 전력 효율을 높이는 직류 배전이 대안으로 떠오르고 있다.

LS일렉트릭은 자사 천안 사업장에 'DC 팩토리'를 구축해 1㎿급 전력 공급을 처리할 수 있는 직류 배전 라인을 실증함으로써 향후 글로벌 데이터센터 고객에 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 이른바 'DC 시대'에 대해 일찌감치 "미래 전력 경쟁력은 얼마나 효율적으로 전기를 쓰느냐에 달려 있다"며 "직류는 전력 손실을 획기적으로 개선할 수 있어 전력 시장의 판을 바꾸는 게임체인저가 될 것"이라고 강조한 바 있다.

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LS일렉트릭 관계자는 "북미 데이터센터 시장은 차세대 전력 인프라가 가장 빠르게 적용되는 핵심 격전지"라며 "이번 전시 참가를 계기로 직류 솔루션을 중심으로 한 차세대 전력 시스템을 통해 북미 시장에서 직류 퍼스트무버 브랜드 이미지를 구축하고, 빅테크 고객 유치를 가속해 글로벌 사업 확장에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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