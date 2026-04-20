LS일렉트릭, 'DCW 2026'서 데이터센터 전력·자동화 솔루션 대거 공개
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글로벌 데이터센터 전시 DCW 2026 참가
UL인증 배전시스템 등 맞춤형 솔루션 총출동
LS일렉트릭이 세계 최대 데이터센터 전시회에서 직류(DC) 솔루션을 전면에 내세우며 차세대 전력 인프라의 선도자로 자리매김한다.
LS일렉트릭은 오는 21일부터 23일까지(현지시간) 미국 워싱턴DC에 위치한 월터 E 워싱턴 컨벤션센터에서 개최되는 '데이터센터월드 2026'에 참가한다고 20일 밝혔다.
LS일렉트릭 ‘데이터센터월드 2026’ 전시 부스 조감도. LS일렉트릭
LS일렉트릭은 이번 전시에서 데이터센터 맞춤형 전력·자동화 토털 솔루션 패키지를 대거 공개한다. 전력 솔루션 대표 제품으로 ▲데이터센터향 직류 솔루션 ▲UL 인증 배전 시스템 ▲전력분배장치(PDU) ▲원격전력패널(RPP) 등을 선보인다. 자동화 솔루션으로는 ▲고효율 인버터 H100 ▲콤팩트 인버터 SP100 등 데이터센터 공조시스템에 필수인 고성능 인버터를 공개한다.
LS일렉트릭은 최근 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)와 북미 데이터센터 전력 설비 공급 계약을 체결하는 등 북미를 중심으로 데이터센터 사업을 확대하고 있다. 올해 들어 LS일렉트릭의 빅테크 데이터센터 수주는 이미 5000억원을 넘어섰다.
LS일렉트릭은 차세대 데이터센터 전력 인프라의 핵심이 될 직류 솔루션에 연구개발(R&D) 역량을 집중하며 선제적으로 기술을 확보해왔다. 인공지능(AI) 데이터센터는 랙당 전력 소비가 최대 1㎿로 급격히 상승할 것으로 전망돼, 전력 변환 절차를 줄여 전력 효율을 높이는 직류 배전이 대안으로 떠오르고 있다.
LS일렉트릭은 자사 천안 사업장에 'DC 팩토리'를 구축해 1㎿급 전력 공급을 처리할 수 있는 직류 배전 라인을 실증함으로써 향후 글로벌 데이터센터 고객에 대응할 수 있는 기반을 마련했다.
구자균 LS일렉트릭 회장은 이른바 'DC 시대'에 대해 일찌감치 "미래 전력 경쟁력은 얼마나 효율적으로 전기를 쓰느냐에 달려 있다"며 "직류는 전력 손실을 획기적으로 개선할 수 있어 전력 시장의 판을 바꾸는 게임체인저가 될 것"이라고 강조한 바 있다.
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LS일렉트릭 관계자는 "북미 데이터센터 시장은 차세대 전력 인프라가 가장 빠르게 적용되는 핵심 격전지"라며 "이번 전시 참가를 계기로 직류 솔루션을 중심으로 한 차세대 전력 시스템을 통해 북미 시장에서 직류 퍼스트무버 브랜드 이미지를 구축하고, 빅테크 고객 유치를 가속해 글로벌 사업 확장에 박차를 가할 것"이라고 말했다.
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