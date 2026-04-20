지그재그, 첫 '브랜드 페스타' 개최…최대 92% 할인

다음달 4일까지 15일간 진행…약 300개 브랜드 참여

최대 30% 쿠폰·릴레이 할인·래플 등 혜택 다양화



카카오스타일이 운영하는 패션 플랫폼 지그재그가 처음으로 '브랜드 페스타'를 열고 브랜드 패션 상품을 최대 92% 할인 판매한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 연 2회 정례 프로모션으로 운영될 예정이다. 첫 페스타는 다음 달 4일까지 진행되며, '던스트', '제너럴아이디어', '어반드레스' 등 약 300개 브랜드가 참여해 인기 상품과 봄·여름 시즌 제품을 최대 92% 할인된 가격에 선보인다.

행사 시작일에는 전 고객에게 최대 30% 할인 쿠폰이 제공된다. 또한 '스파오', '미쏘', '에잇세컨즈' 등 주요 브랜드를 중심으로 한 릴레이 할인도 진행되며, 참여 브랜드는 72시간 단위로 바뀌고 해당 기간에 사용할 수 있는 30% 쿠폰이 함께 제공된다.

기간 중 다양한 추가 할인 코너도 운영된다. 매주 수요일은 SPA 브랜드, 목요일은 이너웨어를 중심으로 10% 중복 할인 쿠폰이 지급된다. 인기 상품을 선별해 추가 할인을 적용하는 '타임어택'과 함께, 한정 수량 특가 및 최저가 코너도 마련됐다.

이용자 참여 이벤트도 포함됐다. 매일 오전에는 선착순 50% 할인 쿠폰이 제공되며, 행사 기간 동안 '비비안웨스트우드', '아식스' 등 브랜드 상품을 대상으로 한 래플이 총 5차례 진행된다. 라이브 방송을 통한 한정 혜택도 준비됐으며, 2개 이상 상품 구매 고객 중 일부에게는 포인트 환급이 이뤄진다.

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카카오스타일 관계자는 "지그재그는 다양한 브랜드, 다양한 상품 확보를 통해 브랜드 패션 카테고리 경쟁력을 지속 확대, 이번 브랜드 페스타를 통해 기존 쇼핑몰 카테고리를 넘어 '브랜드 패션' 영역에서도 지그재그의 저력과 경쟁력을 확인해 볼 수 있을 것"이라며 "지그재그 주 고객층이 30대 후반까지 대폭 확대된 만큼 한층 더 다양하게 브랜드 셀렉션을 구축해 나갈 예정"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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