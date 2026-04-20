대용량 제품에 스타벅스 쿠폰 랜덤 이벤트

해태제과가 에이스 특유의 담백함에 솔티카라멜의 진한 달콤짭짤함이 더해진 에이스 씬의 두 번째 맛 '솔티카라멜'을 출시한다고 20일 밝혔다.

해태제과가 에이스 특유의 담백함에 솔티카라멜의 진한 달콤짭짤함이 더해진 에이스 씬의 두 번째 맛 '솔티카라멜'을 출시한다고 20일 밝혔다. 해태제과 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 담백한 에이스와 달고 짭짤한 솔티카라멜 풍미가 어우러진다. 솔티카라멜 크래커를 밀크 크래커 2겹 사이에 담았고 청정 호주산 천일염을 사용해 깔끔한 짠맛으로 맛의 밸런스를 높였다고 해태제과는 설명했다.

해태제과는 이번 신제품 대용량 내부에 '스타벅스 카라멜 마끼아또' 쿠폰 1000개를 랜덤으로 담아 고객에게 제공하는 이벤트도 제공한다.

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해태제과 관계자는 "커피와 함께 즐기기 좋은 단짠 비스킷으로 아메리카노는 물론 믹스커피와 카라멜 마끼아또까지 다양한 커피와 잘 어울린다"며 "앞으로도 누구나 좋아하는 에이스를 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 새로운 맛과 풍미를 담은 '에이스 씬' 시리즈를 선보일 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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