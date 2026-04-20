우리나라 최대 재생에너지 전시회 참가

폐모듈 재활용·RE100등 포트폴리오 소개

한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 태양광 모듈과 에너지 시스템 솔루션, 차세대 태양광 기술을 선보인다.

한화큐셀은 오는 22일부터 3일간 대구 엑스코에서 열리는 제23회 국제그린에너지엑스포에 참가한다고 20일 밝혔다.

2026년 제23회 국제그린에너지엑스포 한화큐셀 부스 조감도. 한화솔루션 AD 원본보기 아이콘

국제그린에너지엑스포는 재생에너지 기업 300여개사가 참가하는 한국 최대 규모의 신재생에너지 전시회로, 대구시와 경상북도가 주최하고 대구 엑스코와 신재생에너지 분야 4개 협회가 공동으로 주관한다.

한화큐셀은 고출력 모듈 및 영농형, 수상형과 같은 국내 특성에 적합한 유휴부지 솔루션 등 다양한 모듈 라인업을 전시한다. 주력 제품인 큐트론은 N타입 웨이퍼를 사용한 탑콘 모듈이다.

농촌 소득 증대와 재생에너지 보급 확대를 동시에 꾀하는 햇빛소득마을 전용 '신토불이' 영농형 모듈과 저수지·댐 등 수면에 설치가 가능한 수상형 모듈도 전시한다.

한화큐셀이 연구개발하고 있는 차세대 고효율 태양전지인 페로브스카이트 탠덤 셀도 선보인다. 탠덤 셀은 실리콘 셀의 이론적 한계효율인 29%보다 약 1.5배 높은 44%의 이론적 한계효율을 지녀 같은 면적에서도 더 많은 전력을 생산할 수 있을 것으로 예상된다.

모듈에서 생산된 전기를 직류(DC)에서 교류(AC)로 바꿔주는 인버터(전력변환장치) 큐볼트를 포함해 한화큐셀이 판매하고 있는 에너지 시스템 제품군도 선보인다. 한화큐셀이 자체 개발한 모니터링 RTU 제품과 모니터링 플랫폼인 큐허브는 인버터에 연계돼 원격으로 발전소를 관리하고 제어할 수 있도록 돕는다.

미국 시장에서 제공하고 있는 자원순환 솔루션 서비스 등 신사업도 소개한다. 한화큐셀은 미국에서 태양광 모듈 재활용 사업 에코리사이클을 시작해 미국 조지아주 카터스빌 솔라허브 인근에 연간 최대 폐모듈 50만장을 처리할 수 있는 재활용 센터를 가동하고 있다.

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유재열 한화큐셀 한국사업부장은 "한화큐셀은 고효율 모듈부터 에너지 관리, 전력중개, 자원순환까지 아우르는 토털 에너지솔루션을 통해 고객의 에너지 운영 효율을 높이고자 한다"며 "페로브스카이트 탠덤 등 차세대 기술력과 에너지솔루션 역량을 지속적으로 강화해 국내 재생에너지 산업의 경쟁력을 높이고 정부의 태양광 설비 보급 확대 정책에 기여할 것"이라고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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