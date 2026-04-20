아워홈몰 등서 구매 가능… 최대 39% 할인

아워홈이 우리 콩을 활용한 온더고 신제품 '김재중의 카레에 콩당 함박정식'을 20일 출시했다.

이번 신제품은 국산 콩과 고기를 배합한 함박스테이크에 카라멜라이징한 양파를 활용한 특제 카레 소스를 더한 것이 특징이다. 여기에 계란후라이와 다양한 가니쉬를 구성했다.

아워홈이 20일 출시한 신제품 온더고 '김재중의 카레에 콩닥 함박정식'. 아워홈 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 아워홈과 농림축산식품부, KBS가 국산 콩 소비 촉진을 위해 협업한 결과물이다. 아워홈은 지난달 농림축산식품부와 업무협약을 체결하고 국산 콩을 활용한 제품 개발과 메뉴 출시 등 소비 확대 방안을 추진해왔다. 지난 17일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'의 '우리 콩'편에서는 김재중의 '콩당콩닥 카레 함박 정식'이 우승을 차지, 이를 온더고 제품으로 상품화했다.

이 제품은 온더고 출시와 함께 외식과 급식 메뉴로도 확대한다. 지난 18일부터 인천국제공항 컬리너리스퀘어와 컬리너리스퀘어 여의도 IFC몰점, 병원 내 푸드엠파이어 매장에서 '카레함박&돈까스 정식', '에그함박 카레라이스' 등으로 선보였고, 전국 구내식당에서도 순차적으로 메뉴화해 제공할 예정이다.

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온더고 신제품은 아워홈몰과 네이버 브랜드스토어, B마트 등 주요 온라인 채널에서 구매할 수 있으며, 출시 기념 최대 39% 할인 프로모션도 진행한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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