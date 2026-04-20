오리온, '동화 에디션' 출시

김영사 제안 '창작 그림책' 제작

제과업계 최초 과자 캐릭터’ 동화 주인공

오리온 ‘초코송이고래밥’ 동화 에디션 제품 이미지. 오리온 제공 AD 원본보기 아이콘

오리온의 '초코송이'와 '고래밥'이 제과업계 최초로 과자 캐릭터가 그림책 속 주인공으로 재탄생한다.

오리온은 아이들이 좋아하는 대표 과자인 초코송이와 고래밥의 세계관을 그림책으로 확장하고 출간을 기념해 '동화 에디션' 제품을 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 프로젝트는 오랜 기간 아이들은 물론 부모 세대와도 친숙한 과자 캐릭터가 그림책으로 적합하다고 판단한 출판사 '김영사'의 제안으로 시작됐다. 김영사는 초코송이의 '송이'와 고래밥의 '라두' 캐릭터를 주인공으로 한 창작 그림책을 제작하고 오리온은 이를 패키지에 접목한 한정판 제품을 함께 출시했다.

그림책은 각 캐릭터의 세계관을 바탕으로 구성했다. '초코송이 상자가 열리면'은 주인공 송이가 과자 상자에서 나온 요정들과 함께 신비한 초코송이 나라로 떠나는 모험을 그렸고, '고래밥 탐험대'는 라두와 후크가 바다를 누비며 괴물을 물리치고 우정이라는 진짜 보물을 찾아가는 이야기를 담았다. 특히 숨은그림찾기 요소도 넣어 읽는 재미를 한층 높였다.

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한정판 패키지는 실제 그림책 작가가 직접 디자인에 참여했다. 초코송이는 송이 캐릭터가 초코송이 나라를 여행하는 모습을, 고래밥은 라두가 바다 친구들과 함께 보물 탐험에 나서는 장면을 담아 마치 그림책 속 한 페이지를 펼친 듯한 재미는 물론 소장 가치까지 더했다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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