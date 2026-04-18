경기도 안산시 노적봉 폭포공원. 연합뉴스

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일요일 19일 내륙을 중심으로 낮 기온이 25도 이상으로 초여름 더위가 나타나겠다.


낮과 밤의 기온 차는 15도, 중부 내륙을 중심으로는 20도 안팎으로 클 것으로 예보됐다. 아침 최저기온은 9∼15도, 낮 최고기온은 19∼29도로 예상된다.

다만 전라권과 경남권, 제주도에는 비가 내리겠다. 제주도 산지·남부 중산간에는 새벽부터 오전 사이 20∼30㎜ 비가 올 것으로 예상된다. 20일까지 예상 강수량은 광주·전남 5∼10㎜, 전북 내륙·경남 남해안·경북 북부 내륙·북동 산지 5㎜ 미만이다. 제주도는 30∼80㎜의 비가 내리겠다.


미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

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바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다.


이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
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