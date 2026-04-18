이란 민간항공청 폐쇄 49일 만에 "민항기에 영공 부분 재개방"

이란 정부가 자국 동부 영공을 국제 항공편이 이용할 수 있도록 부분적으로 재개방한다고 18일(현지시간) 밝혔다. 중동 전쟁으로 이란 영공이 폐쇄된 지 49일 만이다.

이날 AFP 통신에 따르면 이란 민간항공청은 "동부 영공 항로는 이란을 지나는 국제 항공기들에 개방된다"고 밝혔다. 일부 공항들은 이날 오전 7시에 운영을 재개했다고 전했다.

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하지만 AFP는 항공 추적 웹사이트를 보면 발표 3시간이 지나서도 항공기들이 우회 경로를 택해 이란 영공을 피하고 있으며, 이란 영공을 가로지른 항공기들은 없었다고 전했다. 앞서 지난 2월28일 미국과 이스라엘이 이란을 공습하면서 이란 민간항공청은 당일 자국 영공을 무기한 폐쇄한다고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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