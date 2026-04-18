10% 급등하며 마오타이보다 비싼 주식 등극

마오타이의 저주 넘을지 미지수 의견도

중국 반도체 기업 위안제 과학기술 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

중국 증시에서 반도체 기업 위안제 과학기술(위안제)이 대표적 주류업체 구이저우 마오타이(마오타이)를 제치고 '중국에서 가장 비싼 주식'을 차지했다.

18일 현지 매체 등에 따르면 전날 중국 증시에서 위안제 주가는 10.05% 급등한 1445위안으로 거래를 마쳤다. 반면 마오타이는 3.8% 떨어진 1407.24위안에 그쳤다.

전날 희비가 교차하면서 '가장 비싼 A주'(중국 기업이 중국 본토에서 위안화로 발행한 보통주) 자리에는 마오타이 대신 위안제가 이름을 올렸다.

위안제 주가는 지난해 4월 9일 92.01위안과 비교하면 약 1년 만에 14.7배가량 상승했다. 창업자인 장신강의 보유지분 가치는 152억8위안(약 3조2000억원)으로 늘었다.

위안제는 레이저 칩 개발·설계·생산·판매 업체로 기존 통신 분야에서 데이터센터용 칩 등 AI 컴퓨팅 위주로 바꾸면서 실적이 대폭 개선됐다. 지난해 매출은 전년 대비 138.5% 늘어난 6억100만위안(약 1293억원)이었다.

마오타이의 경우 지난해 매출과 이익이 모두 2001년 상장 후 처음으로 감소한 것으로 발표됐다. 지난해 매출은 전년 대비 1.21% 줄어든 1688억여위안(약 36조3000억원)로 집계됐다.

블룸버그통신은 투자자들의 관심이 전통적인 주도주에서 첨단 기술주 쪽으로 이동하고 있다면서, 위안제의 주가 상승은 AI 공급망에 대한 열기를 반영한다고 평가했다.

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반면 마오타이의 저주를 넘을 수 있을지에 대해 의문을 나타내는 의견도 있다. 지난해 8월 당시 반도체 설계업체(팹리스) 캠브리콘 테크놀로지스를 비롯해 다수 기업이 일시적으로 마오타이 주가를 앞질렀지만 이후 다시 따라잡힌 바 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



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