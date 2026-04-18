도널드 트럼프 미국 대통령이 미확인비행물체(UFO)와 관련한 흥미로운 자료를 조만간 공개하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

17일(현지시간) 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 애리조나주에서 열린 보수성향 단체 '터닝포인트 USA' 행사에서 "매우 흥미로운 문서들을 많이 찾았다"고 했다. 그는 "조만간 첫 공개가 시작되면 여러분들이 직접 그 현상이 사실인지 여부를 확인할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 2월 연방정부에 UFO와 외계생명체, 미확인 이상현상(UAP) 관련한 정부 문서를 확인해서 공개하라고 지시했다. 이 같은 지시는 앞서 "외계인이 실재한다"는 버락 오바마 전 대통령의 팟캐스트 인터뷰 발언 직후 이뤄졌다.

오바마 전 대통령은 외계인의 존재를 인정한 발언으로 논란이 일자 "우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다"고 해명했지만 트럼프 대통령은 "기밀을 누설했다"고 비난했다.

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미국 정부는 여태까지 외계 생명체가 지구를 방문했거나 추락했다는 증거는 발견되지 않았다는 입장을 유지하고 있다. 2024년에 발간한 보고서에서도 제2차 세계대전 이후 정부 조사에서 외계 기술의 존재를 입증할 증거는 확인되지 않았고 대부분의 목격 사례는 일반 물체나 자연 현상을 오인한 것이라는 결론을 내렸다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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